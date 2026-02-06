(VIDEO) Fals avocat reținut în Târgu Jiu

Polițiștii din Târgu Jiu au reținut, ieri, un bărbat de 66 de ani care, între 2022 și 2025, a pretins că este avocat și a oferit „asistență juridică” mai multor persoane care încercau să-și recupereze permisele de conducere.

Bărbatul a înșelat clienții, promițând câștigarea proceselor și a fost remunerat cu sume între 300 € și 3.500 lei.

Pe numele său s-a întocmit dosar penal pentru:

înșelăciune

exercitarea fără drept a unei profesii

fals material în înscrisuri oficiale

uz de fals

🚨 Bărbatul a fost reținut 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Gorj.

⚖️ Poliția atrage atenția: verificați mereu calitatea profesională a celor care oferă servicii juridice!

