10 șoferi scoși din trafic într-o singură zi în Mehedinți

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii mehedințeni au desfășurat controale în trafic pentru prevenirea accidentelor și respectarea legii. În urma verificărilor:

  • 10 șoferi au avut permisele suspendate;
  • 13 vehicule nesigure au fost retrase din circulație;
  • 190 de sancțiuni aplicate, în valoare de peste 66.000 lei;
  • 60 de conducători auto testați pentru alcool și substanțe psihoactive.

Cazul zilei: un bărbat de 68 de ani prins la volanul unui tractor sub influența alcoolului (0,77 mg/l), dosar penal în curs.

🚨 Polițiștii rămân vigilenți pentru siguranța comunității. Respectă legea și fii responsabil la volan!

Citește și: (VIDEO) Mandat european de arestare pus în executare de polițiștii mehedințeni

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

