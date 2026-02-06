10 șoferi scoși din trafic într-o singură zi în Mehedinți

Polițiștii mehedințeni au desfășurat controale în trafic pentru prevenirea accidentelor și respectarea legii. În urma verificărilor:

10 șoferi au avut permisele suspendate;

au avut permisele suspendate; 13 vehicule nesigure au fost retrase din circulație;

nesigure au fost retrase din circulație; 190 de sancțiuni aplicate, în valoare de peste 66.000 lei;

aplicate, în valoare de peste 66.000 lei; 60 de conducători auto testați pentru alcool și substanțe psihoactive.

Cazul zilei: un bărbat de 68 de ani prins la volanul unui tractor sub influența alcoolului (0,77 mg/l), dosar penal în curs.

🚨 Polițiștii rămân vigilenți pentru siguranța comunității. Respectă legea și fii responsabil la volan!

