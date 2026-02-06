(VIDEO) Mandat european de arestare pus în executare de polițiștii mehedințeni

Polițiștii din Șimian au pus în executare, ieri, un mandat european de arestare, emis de autoritățile judiciare din Belgia, pe numele unui bărbat din comuna Gogoșu. Acesta era urmărit internațional pentru comiterea unor infracțiuni pe teritoriul acestui stat.

Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, este cercetat pentru infracțiuni de furt, săvârșite în Belgia.

După depistare, acesta a fost preluat de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și ai Secției de Poliție Rurală Șimian și prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

În urma audierilor, procurorul a dispus reținerea pentru 24 de ore, iar ulterior bărbatul a fost încarcerat în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți.

Cercetările continuă, urmând a fi parcurse procedurile legale specifice mandatului european de arestare.

