(VIDEO) Percheziție în Vâlcea: armă neletală descoperită la locuința unui tânăr de 20 de ani

Polițiștii din cadrul Biroului Arme, Explozibili și Substanțe Periculoase (BAESP) Vâlcea, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS), au efectuat, azi, o percheziție domiciliară în comuna Zătreni.

Activitatea a fost desfășurată într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În urma percheziției efectuate la locuința unui bărbat în vârstă de 20 de ani, polițiștii au descoperit, într-o anexă gospodărească, o armă neletală supusă autorizării, tip pușcă, prevăzută cu țeavă metalică și pat din lemn, calibru 4,5 mm, fără serie.

Verificările realizate în bazele de date ale Poliției Române au arătat că tânărul nu este autorizat pentru deținerea, portul sau folosirea armelor letale ori neletale supuse regimului de autorizare.

În cauză a fost întocmit dosar penal. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

