Gorj: Șofer din Aninoasa, prins la volan cu permisul suspendat

Un tânăr de 20 de ani, din comuna Aninoasa, jueţul Gorj, s-a urcat la volanul unui autoturism, deşi avea permisul suspendat.

„La data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 23:10, polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni au depistat în flagrant un bărbat, de 20 de ani, din Aninoasa, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 673 Turceni, având dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru efectuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul în perioada de suspendare.

