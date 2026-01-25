Un tânăr din Călimănești, prins la volan sub influența alcoolului şi cu 130km/h

Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au depistat, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2026, în jurul orei 01.58, un bărbat, în vârstă de 23 de ani, domiciliat în orașul Călimănești, care conducea un autoturism înmatriculat în județul Vâlcea, pe Drumul Național 7, pe raza localității de domiciliu.

„Autoturismul a fost înregistrat circulând cu 130 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 50 km/h, conducătorul auto efectuând totodată o manevră de depășire neregulamentară a unui alt vehicul.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, conducătorul auto a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind negativ. Acesta fiind ulterior condus la UPU Vâlcea pentru recoltarea de probe biologice“, potrivit IPJ Vâlcea.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar permisul de conducere i-a fost reținut, fiind dispusă suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 180 de zile.

Totodată, pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Cercetările sunt continuate de către polițiști în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și dispunerii măsurilor legale.