Ministerul Energiei se opune modernizării falezei râului Jiu

Ministerul Energiei nu este de acord cu modernizarea falezei râului Jiu din zona municipiului Târgu Jiu.

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că funcționarii din Ministerul Energiei nu au putut fi convinși sub nicio formă să accepte preluarea unui tronson din faleza râului Jiul din zona Parcului Central din oraș. Parcul va intra în modernizări și s-a dorit și reabilitarea falezei din apropiere.

Ministerul Energiei care prin Hidroelectrica deține amenajarea hidroenergetică din zonă, a refuzat orice aviz și intervenție pe terenul respectiv. Prin urmare, lucrările se vor opri chiar la limita falezei actualei care în fapt este o suprafață betonată, fără alte intervenții arhitecturale.

„Modernizarea falezei râului Jiu, în zona municipiului Târgu Jiu este imposibil de realizat. Noi nu am putut să preluăm un tronson foarte mic. Știu că există acel proiect al tânărului arhitect Sabin Cornoiu pentru întreaga faleză din zona municipiului Târgu Jiu. Este imposibil de preluat așa ceva. Au respins din start și noi doream un tronson foarte mic, din zona Parcului Central care va intra în modernizări. Nu am reușit și am renunțat la idee”, a declarat Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu.

Un proiect realizat gratuit

Proiectul „Faleza Jiu”, realizat de arhitectul gorjean Sabin Cornoiu, abordează problema regenerării urbane, tratând în mod specific lipsa spațiilor adecvate de recreere și relaxare pentru locuitorii din Târgu Jiu. Acesta se concentrează pe reamenajarea unei zone de-a lungul râului Jiu și transformarea digului într-o promenadă atractivă.

Proiectul pune accent pe dezvoltarea infrastructurii urbane, incluzând alei pietonale, piste pentru biciclete, spații verzi, zone de odihnă și o parcare specială pentru turiști. Toate acestea vor avea un impact substanțial asupra regiunii, îmbunătățind calitatea vieții urbane, atrăgând mai mulți turiști, stimulând economia locală și creând o influență pozitivă asupra mediului prin crearea de spații verzi și promovarea opțiunilor de mobilitate durabilă, cum ar fi mersul pe jos și ciclismul.

Până în această fază, proiectul a fost realizat gratuit, ca o inițiativă de voluntariat din partea autorului, care a colaborat strâns cu locuitorii orașului pentru a se asigura că soluțiile propuse răspund nevoilor comunității. Proiectul este ghidat de dorința de a reface și spori identitatea locală. Dezvoltarea acestei idei și implementarea ei de către autorități ar putea duce la cel mai mare proiect de regenerare urbană de care a beneficiat orașul.

Proiectul „Faleza Jiu”, premiat anul trecut la Oradea

Proiectul realizat de arhitectul gorjean Sabin Cornoiu a fost premiat anul trecut la un simpozion de profil organizat la Oradea. Astfel, Proiectul „Faleza Jiu” a câștigat premiul 1 la categoria Civil Society la Cities of Tomorrow. Proiectul propune sistematizarea și modernizarea complexă a falezei râului Jiu, de-a lungul orașului Târgu Jiu.

„Mă bucur să anunț că Proiectul „Faleza Jiu” a câștigat premiul 1 la categoria Civil Society la Cities of Tomorrow, primind astfel recunoaștere națională! Această distincție confirmă că ideea unui oraș mai verde și mai conectat este apreciată și dorită de comunitate. Premiul mă motivează să continui să visez la un oraș mai prietenos, mai sustenabil și să propun idei care să ne apropie de acest ideal. Mulțumesc tuturor pentru susținere și încredere! Mulțumesc @AHK Romania, Mulțumesc Asociației Asociația Be TeeN pentru sprijinul și încurajarea de merge mai departe cu acest proiect!”, susținea anul trecut Sabin Cornoiu, arhitect din Târgu Jiu. Din păcate, sunt șanse reduse ca proiectul să se concretizeze.

