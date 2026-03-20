Ziua Olteniei, sărbătorită prin tradiții și cultură la Craiova

Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj se alătură manifestărilor dedicate Zilei Olteniei, organizate de Primăria Craiova și Consiliul Județean Dolj, printr-o serie de evenimente menite să promoveze valorile și tradițiile autentice ale regiunii.

„Șezătoarea oltenească” – tradițiile, mai aproape de copii

Astăzi, de la ora 13:00, la Casa Băniei are loc evenimentul „Șezătoarea oltenească – OLTENIA PRIN OCHII NOȘTRI”, dedicat în special copiilor.

Organizat în parteneriat cu Muzeul Olteniei și prin Școala Populară de Arte și Meserii Cornetti, evenimentul include ateliere interactive unde cei mici pot descoperi meșteșuguri tradiționale precum:

cusutul și brodatul

încondeierea ouălor

olăritul

realizarea obiectelor din lemn și paie

Participanții vor putea admira și:

📸 Expoziția „Copiii descoperă Oltenia”

👗 „Tradiție pe podium” – prezentare de costume populare susținută de elevii claselor de actorie și modeling

Atmosfera va fi completată de un spectacol de dans popular și un moment vocal-instrumental.

Expoziție de costume populare autentice

De la ora 15:00, la Galeriile Cromatic, publicul este invitat la vernisajul unei expoziții de costume populare autentice, provenite din colecții private.

Evenimentul aduce în prim-plan diversitatea și frumusețea portului tradițional din Oltenia și este organizat prin Secția pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj.

