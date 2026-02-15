A furat o mulțime de parfumuri, dar a fost prins de o polițistă aflată în timpul liber

La data de 14 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Craiova au fost sesizați de către o femeie, de 48 de ani, polițistă aflată în timpul liber, cu privire la faptul că, pe strada A.I. Cuza din municipiul a observat o persoană de sex masculin alergând și având un comportament suspect, procedând la urmărirea acestuia.

Ulterior, persoana în cauză a fost abordată de femeia de 48 de ani, afirmându-i acesteia faptul că ar fi sustras mai multe parfumuri dintr-o societate comercială.

În acel moment femeia și-a declinat calitatea, chemând în sprijin o patrulă de poliție, iar persoana de sex masculin a îmbrâncit-o și a fugit într-o direcție necunoscută.

În urma cercetărilor și activităților desfășurate de polițiști, cu sprijinul Secției 6 Poliție Craiova, a fost identificat un tânăr, de 25 de ani, din municipiul Craiova, bănuit de comiterea faptelor, iar asupra acestuia au fost găsite parfumurile sustrase.

Acesta a fost condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova a dispus reținerea acestuia, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și tâlhărie, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul acestei zile, cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luarea unei măsuri preventive.

