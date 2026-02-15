9 C
Craiova
duminică, 15 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentO persoană și-a pierdut viața într-un incendiu devastator! Ce s-a întâmplat

O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu devastator! Ce s-a întâmplat

De Tiberiu Cocora

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, în data de 14 februarie, în jurul orei 23:13, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Tomșani.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului, forțe din cadrul Punctelor de Lucru Horezu și Bunești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Incendiul a fost localizat, în scurt timp de la sosirea pompierilor militari.

Din nefericire, în interiorul locuinței a fost descoperit cadavrul carbonizat al unui bărbat.

Citește și: Mama fetiței de patru ani, care a ajuns în comă la spitalul din Târgu Jiu, a fost reținută

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA