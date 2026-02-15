O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu devastator! Ce s-a întâmplat

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, în data de 14 februarie, în jurul orei 23:13, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Tomșani.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului, forțe din cadrul Punctelor de Lucru Horezu și Bunești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Incendiul a fost localizat, în scurt timp de la sosirea pompierilor militari.

Din nefericire, în interiorul locuinței a fost descoperit cadavrul carbonizat al unui bărbat.

