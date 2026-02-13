Restricții de trafic în Craiova pentru partida Universitatea Craiova – FCSB

Primăria Municipiului Craiova anunță că, pentru desfășurarea meciului de fotbal dintre Universitatea Craiova și FCSB, programat pe 15 februarie, pe Stadionul Ion Oblemenco, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum.

Interval 18:00 – 22:30

Se restricționează circulația rutieră pe:

Bulevardul Ilie Balaci – tronson între intersecția cu bld. 1 Mai și str. Gheorghe Bibescu până la intersecția cu str. Râului;

Strada Ecaterina Teodoroiu – tronson între intersecția cu str. Bucovăț până la intersecția cu str. Câmpia Islaz.

Interval 21:30 – 22:30

Se restricționează circulația pe următoarele sectoare:

Bulevardul Știrbei Vodă – de la intersecția cu Calea Unirii până la intersecția cu bld. 1 Mai, sensul de mers către str. Râului;

Strada Gheorghe Bibescu – de la intersecția cu str. Madona Dudu până la intersecția cu bld. Știrbei Vodă;

Strada Câmpia Islaz – de la intersecția cu str. Gheorghe Bibescu până la intersecția cu bld. Știrbei Vodă.

Traficul rutier va fi deviat pe arterele adiacente.

Acces permis în zonele restricționate:

Mijloace de transport în comun;

Vehicule cu regim de circulație prioritară;

Autovehicule cu tichet de acces valabil;

Riverani fără alt acces către proprietate;

Vehicule care transportă persoane cu handicap;

Autovehiculele televiziunilor care transmit meciul.

Pe timpul desfășurării partidei, circulația vehiculelor și a pietonilor în imediata apropiere a stadionului se va desfășura normal.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu atenție, să respecte semnalizările rutiere și să urmeze indicațiile polițiștilor prezenți în zonă.

