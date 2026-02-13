Sorin Grindeanu atacă Guvernul după intrarea României în recesiune: „Dacă Bolojan nu guvernează pentru popor, nu va mai guverna deloc”

Liderul PSD acuză decizii „economice stupide” și cere implementarea urgentă a Programului de Relansare Economică

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur după ce Institutul Național de Statistică (INS) a confirmat intrarea României în recesiune tehnică la finalul anului 2025.

Pe Facebook, Grindeanu a transmis că, deși PSD nu va ieși de la guvernare, măsurile care au dus țara la criză trebuie stopate imediat.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: România este în recesiune tehnică. Este o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi”, a scris Grindeanu.

El a subliniat că PSD și-a asumat responsabilitatea în cadrul Guvernului și a detaliat măsurile pe care partidul le-a susținut pentru protejarea românilor, cum ar fi:

Plafonarea TVA la 19%

Menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază

Creșterea salariului minim

Continuarea investițiilor și subvențiilor agricole

Protecția salariilor medicilor și a altor categorii esențiale

Menținerea impozitului pe multinaționale

Cu toate acestea, Grindeanu afirmă că multe decizii hazardate ale guvernului nu au putut fi oprite, iar acum este nevoie urgentă de măsuri de solidaritate pentru pensionari, mame, veterani și copii cu dizabilități.

„Românii nu sunt niște nume ce ‘poartă cheltuieli’ într-un tabel. Este timpul să implementăm Programul de Relansare Economică și să punem economia pe primul loc. Dacă guvernarea nu este pentru oameni, nu va mai fi deloc”, a concluzionat liderul PSD.

România a intrat în recesiune tehnică

Potrivit INS, economia României a scăzut pentru două trimestre consecutive:

Trimestrul III 2025 : scădere de 0,1% față de trimestrul II

: scădere de 0,1% față de trimestrul II Trimestrul IV 2025: scădere de 1,9% față de trimestrul III

Comparativ cu același trimestru din 2024, PIB-ul a înregistrat o creștere de 0,1%, iar pentru întregul an 2025, PIB-ul a crescut cu 0,6%.

INS a revizuit și rezultatele primelor trei trimestre:

Trimestrul I 2025 vs. IV 2024: de la 100,1% la 99,4%

Trimestrul II 2025 vs. I 2025: de la 101,1% la 101,0%

Trimestrul III 2025 vs. II 2025: de la 99,8% la 99,9%

Această situație confirmă că România se confruntă cu o încetinire economică semnificativă, cu impact direct asupra consumului, investițiilor și încrederii cetățenilor.

Citește și:

recesiune tehnică, Sorin Grindeanu, PSD, Bolojan, INS, PIB România, economie 2025, Program de Relansare Economică, austeritate,