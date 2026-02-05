3.4 C
Craiova
joi, 5 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljRestricții de circulație pentru meciul dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați

Restricții de circulație pentru meciul dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați

De Mariana BUTNARIU
Trafic deviat pe bulevardul Ilie Balaci, acces permis doar pentru vehiculele prioritare și riverani, pe 18 octombrie 2025, între orele 15:30 și 20:00
Trafic deviat pe bulevardul Ilie Balaci, acces permis doar pentru vehiculele prioritare și riverani, pe 18 octombrie 2025, între orele 15:30 și 20:00

Primăria Craiova anunţă că pentru desfăşurarea partidei de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova și Oțelul Galați se impun restricții de circulație. Partida are loc, azi, pe Stadionul Ion Oblemenco.

Între orele 17:00 – 21:00, se va restricţiona circulaţia rutieră pe bd. Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecţia cu bd. 1 Mai şi str. Gheorghe Bibescu până la intersecţia cu str. Râului.

Traficul rutier, în zona şi perioada menţionate, va fi deviat pe arterele adiacente.

Pe timpul desfășurării partidei de fotbal, circulația vehiculelor și a pietonilor în zona stadionului Ion Oblemenco se va desfășura normal.

Accesul în zona restricţionată va fi permis:

  • pentru autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară, 
  • pentru autovehiculele care deţin un tichet de acces valabil,
  • pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate,
  • pentru vehiculele care transportă persoane cu dizabilități,
  • precum şi pentru autovehiculele televiziunilor care vor transmite evenimentul.

Conducătorii auto trebuie să circule cu atenţie şi să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

Citește și: Trump spune că America ar trebui să renunțe la Epstein. Realitatea arată însă că nu va fi atât de simplu

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA