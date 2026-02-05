Restricții de circulație pentru meciul dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați

Primăria Craiova anunţă că pentru desfăşurarea partidei de fotbal dintre echipele Universitatea Craiova și Oțelul Galați se impun restricții de circulație. Partida are loc, azi, pe Stadionul Ion Oblemenco.

Între orele 17:00 – 21:00, se va restricţiona circulaţia rutieră pe bd. Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecţia cu bd. 1 Mai şi str. Gheorghe Bibescu până la intersecţia cu str. Râului.

Traficul rutier, în zona şi perioada menţionate, va fi deviat pe arterele adiacente.

Pe timpul desfășurării partidei de fotbal, circulația vehiculelor și a pietonilor în zona stadionului Ion Oblemenco se va desfășura normal.

Accesul în zona restricţionată va fi permis:

pentru autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară,

pentru autovehiculele care deţin un tichet de acces valabil,

pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate,

pentru vehiculele care transportă persoane cu dizabilități,

precum şi pentru autovehiculele televiziunilor care vor transmite evenimentul.

Conducătorii auto trebuie să circule cu atenţie şi să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

