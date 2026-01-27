Inundații pe DJ 641, la Pielești: circulația rutieră, închisă temporar

Circulația rutieră pe drumul județean DJ 641 (Mischii – Caracal) a fost închisă temporar, marți dimineață, în localitatea Pielești, sat Pârșani, din cauza inundațiilor produse în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile.

Potrivit autorităților, în dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, în jurul orei 06:30, scurgerile de pe versanți și torenți au determinat creșteri ale nivelurilor și debitelor pe pârâul Teslui, fără a fi depășite Cotele de Apărare.

Apă de până la 40 de centimetri pe carosabil

În aceste condiții, partea carosabilă a DJ 641 a fost inundată pe o lungime de aproximativ 80 de metri, cu o lamă de apă de circa 40 de centimetri. Situația a fost cauzată de incapacitatea tuburilor de scurgere amplasate sub podul de cale ferată de a prelua debitul crescut al apei.

Pentru siguranța participanților la trafic, autoritățile au decis închiderea temporară a circulației, iar traficul a fost dirijat pe o rută ocolitoare, situată aval, la aproximativ 500 de metri de zona afectată.

Zona rămâne sub supraveghere

Dirijarea traficului este asigurată de Poliția Rurală și de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Pielești.

Administrația Bazinală de Apă Jiu, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, continuă monitorizarea și supravegherea zonei, urmând să dispună măsuri suplimentare în funcție de evoluția situației din teren.

