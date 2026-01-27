(VIDEO) Schimbare de comandă la Minneapolis: șeful imigrației Bovino pleacă, Tom Homan preia controlul după împușcăturile mortale

Șeful operațiunilor de imigrație din Statele Unite, Gregory Bovino, urmează să părăsească orașul Minneapolis, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de ofițeri federali în decurs de câteva săptămâni, ultimul caz – cel al Alex Pretti – declanșând un val de proteste și critici politice.

În locul său, președintele Donald Trump îl trimite la fața locului pe Tom Homan, cunoscut drept „țarul frontierei”, care va coordona direct operațiunile federale din Minnesota și va raporta personal președintelui.

O retragere cu valoare simbolică

Deși Casa Albă neagă că Bovino ar fi fost demis, plecarea sa este văzută drept un gest de calmare a situației, în condițiile în care acesta devenise imaginea publică a intervențiilor dure ale agenților de imigrație din Minneapolis.

Bovino a agravat tensiunile după moartea lui Pretti, susținând public că victima ar fi intenționat să „masacreze” agenți federali — afirmații contestate de martori, autorități locale și de familia victimei.

Imagini care au schimbat narațiunea oficială

Versiunea inițială a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) susținea că agenții au tras în autoapărare, după ce Pretti, despre care se afirmă că avea o armă, ar fi refuzat să fie dezarmat.

Însă imaginile video apărute online arată că Pretti ținea un telefon mobil, nu o armă, în momentul confruntării. Părinții săi au acuzat administrația Trump de răspândirea unor „minciuni dezgustătoare”.

Un oraș sub presiune federală

Pretti este a doua persoană ucisă de agenți federali de imigrație la Minneapolis în ultimele săptămâni. Pe 7 ianuarie, Renee Nicole Good a fost împușcată mortal de un agent ICE.

În prezent, peste 3.000 de agenți federali de imigrație se află în oraș, iar prezența lor continuă să alimenteze tensiunea.

„Oamenii sunt speriați, nu pot ieși din casă, nu pot munci”, a declarat George Cordero, rezident din zona Minneapolis–St. Paul.

Tom Homan: dur, dar mai calculat politic

Deși Tom Homan este un susținător ferm al aplicării agresive a legilor imigrației, el este perceput drept mai pragmatic și mai disciplinat decât Bovino. Homan are experiență inclusiv din perioada administrației democrate Barack Obama, ceea ce îl face o alegere mai acceptabilă pentru autoritățile locale.

Decizia de a-l trimite pe Homan este văzută drept o schimbare de prezentare, nu neapărat de politică, potrivit BBC.

Presiuni pentru o anchetă independentă

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, au cerut o anchetă independentă asupra morții lui Pretti, acuzând autoritățile federale că au blocat accesul anchetatorilor locali la probe.

După o convorbire cu Trump, Walz a anunțat că președintele a fost de acord să analizeze reducerea numărului de agenți federali și să permită o anchetă desfășurată de Biroul de Arestări Criminale din Minnesota.

Proteste și doliu

Comemorările pentru Alex Pretti, asistent medical de terapie intensivă în vârstă de 37 de ani, au continuat luni seară, alături de proteste împotriva acțiunilor ICE. Aproximativ o sută de manifestanți s-au adunat în fața hotelului unde era cazat Bovino, cerându-i să părăsească orașul.

„Când se va termina asta? Câte vieți nevinovate trebuie pierdute înainte să spunem ‘destul’?”, a transmis sora victimei, Micayla Pretti.

O criză care pune presiune pe Casa Albă

Deși Trump și liderii locali au descris recentele discuții drept „pozitive”, situația rămâne explozivă. Administrația încearcă să reducă tensiunile fără a slăbi campania națională de deportări — una dintre politicile centrale ale președintelui.

În joc nu este doar controlul străzii din Minneapolis, ci credibilitatea politicii de imigrație a lui Donald Trump, într-un moment în care opinia publică și clasa politică sunt mai divizate ca niciodată.

