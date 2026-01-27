Trump schimbă tactica după împușcăturile din Minneapolis. De la „negare și atac” la controlul daunelor politice

Administrația Donald Trump a abandonat rapid strategia sa consacrată de „negare și atac”, după ce reacțiile publice negative s-au amplificat în urma împușcării mortale a lui Alex Pretti, sâmbătă dimineață, în Minneapolis, de către agenți federali.

În mai puțin de 24 de ore, odată cu apariția mai multor videoclipuri ale incidentului, a devenit evident că versiunea inițială promovată de Casa Albă nu mai rezistă în fața probelor vizuale și a opiniei publice.

De la „terorist intern” la anchetă oficială

Inițial, administrația Trump a prezentat-o pe Pretti, în vârstă de 37 de ani, drept o amenințare majoră la adresa forțelor de ordine. Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat că aceasta intenționa să facă rău, iar șeful Patrulei de Frontieră, Gregory Bovino, a vorbit despre o tentativă de „pagube maxime”.

Consilierul prezidențial Stephen Miller a mers și mai departe, catalogând-o drept o „potențială asasină”.

Tonul s-a schimbat însă rapid. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a evitat să repete acuzațiile dure și a anunțat că va fi realizată o anchetă completă, semn că administrația încearcă să reducă tensiunea.

Imagini care contrazic versiunea oficială

Videoclipurile apărute online arată un tablou diferit: Pretti filmând agenții ICE cu telefonul, intervenind pentru a ajuta o femeie agresată și fiind trântită la pământ fără a ține o armă în mână. Ambii sunt pulverizați cu spray cu piper.

Deși Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) susține că Pretti avea un pistol semiautomat de 9 mm, poliția locală a confirmat că aceasta era proprietar legal de armă, iar legea din Minnesota permite portul legal al armelor ascunse cu permis.

Critici crescânde, inclusiv din tabăra republicană

Cazul a provocat nemulțumire nu doar în rândul democraților, ci și al republicanilor. Guvernatorul Vermontului, Phil Scott, a descris operațiunea federală drept „un eșec complet al coordonării și conducerii”, iar senatorul republican John Curtis a criticat reacția „prematură” a administrației.

Șefii comisiilor pentru securitate internă din Congres au anunțat audieri publice, semnalând că presiunea politică va continua.

ICE, imigrația și riscul unei crize politice majore

Democrații au intensificat atacurile la adresa politicii de deportare în masă și a tacticilor agresive ale ICE, amenințând că vor bloca finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă. O astfel de mișcare ar putea duce la o închidere parțială a guvernului, chiar de vineri.

„Votez împotriva oricărei finanțări pentru DHS până când ICE va fi trasă la răspundere”, a declarat senatorul Brian Schatz, potrivit BBC.

Trump încearcă dezescaladarea

Într-un gest rar, Trump a numit moartea lui Pretti „tragică” și a anunțat că îl trimite în Minnesota pe Tom Homan, fost responsabil cu deportările, considerat mai pragmatic și mai puțin inflamator.

De asemenea, președintele a anunțat că a discutat cu guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, sugerând o posibilă detensionare a relațiilor.

Totuși, în absența unei schimbări reale de politică, rămâne de văzut dacă această modificare de ton va fi suficientă pentru a calma o opinie publică tot mai sceptică. Un sondaj CBS arată că 61% dintre americani consideră ICE prea dur, iar 58% dezaprobă modul în care administrația gestionează imigrația.

