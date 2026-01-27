Crimă în Iași: o femeie de 35 de ani, ucisă în bătaie de concubin

O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, luni seară, de concubinul său, în orașul Hârlău, județul Iași. Bărbatul, de 45 de ani, a fost identificat de polițiști la scurt timp după comiterea faptei și a fost condus la audieri.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați aseară că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul unei femei, de 35 de ani”, a precizat IPJ Iași.

Ordin de protecție, revocat cu câteva luni înainte

Anchetatorii au stabilit că, în luna august a anului trecut, instanța a emis un ordin de protecție în favoarea victimei, ordin care a fost revocat în luna septembrie.

„La nivelul secției a fost întocmită mapa de stare conflictuală, iar de la data revocării ordinului de protecție nu au mai fost sesizări între cei doi concubini”, au transmis reprezentanții Poliției.

Ancheta este în desfășurare

O echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, împreună cu un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, s-a deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor.

A fost deschis dosar penal pentru omor. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și pentru dispunerea măsurilor legale.

