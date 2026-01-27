Florin Piersic, 90 de ani de viață și legendă: actorul care a cucerit generații întregi de români

Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori ai României, împlinește marți 90 de ani, o vârstă la care viața sa se confundă cu istoria teatrului și cinematografiei românești. Actor carismatic, cu o prezență inconfundabilă și o voce care a fermecat generații, Florin Piersic rămâne un simbol al artei autentice.

Un destin născut pe scenă și pe ecran

Născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj-Napoca, Florin Piersic și-a descoperit vocația încă din tinerețe. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București (astăzi UNATC), debutând pe scena Teatrului Național din București în roluri puternice precum Richard din „Discipolul…” și Alexei din „Tragedia optimistă”.

Roluri care au intrat în istorie

Debutul în cinematografie a avut loc în 1957, cu filmul „Ciulinii Bărăganului”, unde l-a interpretat pe Tănase. De-a lungul unei cariere impresionante, Florin Piersic a dat viață unor personaje memorabile în filme care au devenit repere ale culturii românești:

„Neamul Șoimăreștilor”, „De-aș fi… Harap Alb”, „Răscoala”, „Mihai Viteazul”, „Haiducii lui Șaptecai”, „Frații Jderi”, „Drumul oaselor”, „Trandafirul galben”, „Misterele Bucureștilor” sau „Masca de argint”.

Prin talentul său, actorul a creat personaje care au rămas vii în memoria cinefililor, devenind parte din identitatea cinematografiei românești.

Premii și recunoaștere națională

Pentru întreaga sa activitate artistică, Florin Piersic a fost recompensat cu Premiul UNITER pentru întreaga carieră, în anul 2019.

De asemenea, a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural, clasa a V-a, în 1967, iar în 2002 a primit Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler, pentru contribuția sa remarcabilă la filmul și teatrul românesc.

Omul cu o sută de chipuri

În decembrie 2006, la Cluj-Napoca, Florin Piersic a lansat DVD-ul „Omul cu 100 de chipuri”, o incursiune emoționantă în cariera sa, iar în 2009 a înregistrat discul de autor „Hoinărind printre amintiri în lumea muzicii lui Dan Iagnov”.

Este primul român cu stea pe Aleea Piața Timpului din București și cetățean de onoare al orașelor Oradea și Iași, dovezi ale prețuirii de care se bucură.

Încercările ultimilor ani

În 2024, actorul a trecut prin momente dificile din punct de vedere medical. După ce i s-a făcut rău la finalul unui spectacol, Florin Piersic a fost operat la genunchi, la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, fiind ulterior transferat la Institutul Inimii și apoi la Institutul „Matei Balș” din București.

După îndepărtarea protezei, considerată sursa unei infecții severe, actorul a urmat un proces de recuperare într-o clinică specializată.

La 90 de ani, Florin Piersic rămâne un reper al eleganței, pasiunii și devotamentului față de artă, un nume rostit cu emoție și respect de milioane de români.

