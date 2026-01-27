Ilie Bolojan, vizită oficială în Germania: întâlniri la nivel înalt, cooperare economică și teme de securitate

Premierul Ilie Bolojan efectuează o vizită oficială în Germania, unde va avea o întrevedere cu cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, cei doi urmând să susțină și o conferință comună de presă, potrivit comunicatului transmis de Guvern.

Întâlniri politice și economice la nivel înalt

Pe parcursul vizitei, șeful Executivului român se va întâlni cu vicepreședintele Bundestagului, Andrea Lindholz, cu liderul Grupului Parlamentar CDU, Jens Spahn, precum și cu președintele Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Agenda include și o importantă componentă economică, prin întrevederi cu președintele Camerei Germane de Comerț și Industrie, Peter Adrian, și cu directorul general al Federației Industriilor din Germania, Tanja Gönner.

Comemorarea Holocaustului, moment central al vizitei

Premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, în contextul marcării, la 27 ianuarie, a Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului și a eliberării lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau.

De asemenea, oficialul român va vizita Memorialul Evreilor Uciși în Europa și se va întâlni cu directorul Fundației Memorialului, Uwe Neumärker.

Relația România–Germania, una cu caracter strategic

Vizita se înscrie în cadrul relației excelente dintre România și Germania, care, deși nu este formalizată printr-un Parteneriat Strategic, are un caracter strategic, cu accent pe cooperarea economică și comercială, afaceri europene și securitate.

Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor românești, precum și principalul investitor străin în economia românească.

În 2024, schimburile comerciale bilaterale au atins aproximativ 42 de miliarde de euro, din care 19 miliarde euro exporturi și 23 miliarde euro importuri. Totodată, firmele rezidente în Germania dețin în România investiții de peste 18,66 miliarde euro, reprezentând aproape 15% din totalul investițiilor străine directe.

Întâlnire cu comunitatea românească din Germania

Premierul se va întâlni, la Ambasada României în Germania, cu reprezentanți ai comunității românești, care numără aproximativ 910.000 de persoane, fiind a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania. Peste 90.000 dintre aceștia au obținut cetățenie germană, la care se adaugă aproximativ 500.000 de etnici germani originari din România, bine integrați în societatea germană.

Delegația oficială

Din delegația care îl însoțește pe premierul Ilie Bolojan fac parte, printre alții, viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, precum și mai mulți oficiali guvernamentali și consilieri de stat.

