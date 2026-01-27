Chiriașii ANL-urilor din Potelu devin proprietari

Primăria Craiova vinde locuințele ANL din Potelu. 21 de apartamente ANL, care se află în blocurile R1-R15 din cartierul Potelu sunt scoase la vânzare către actuali chiriași.

Prețul de cumpărare diferă de la un apartament la altul, în funcție de suprafață, în funcție de avansul plătit, dar și de perioada ratelor care poate fi de 15, 20 sau 25 de ani. Un apartament cu o suprafață de 44.70 de mp se vinde cu 227.363.05 de lei, în timp ce unul cu o suprafață de 63.90 mp se vinde cu 211.132.86 de lei.

Plata preţului se poate face și în rate, pe o perioadă de 15 ani sau 20 de ani şi cu un avans, reprezentând cel puţin 15 % din suma cuvenită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 1 % din preţul calculat al locuinţei în beneficiul administratorului. Apartamentele sunt cumpărate de actualii chiriași, care locuiesc acolo din anul 2009, de când au fost date în folosință aceste blocuri, cu mai multe scări.

Apartamente vândute la valoarea din 2019

Conform contrcatului de vânzare-cumpărare, “valoarea de vânzare a locuinţei reprezintă valoarea de investiţie a locuinţei, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale şi virată către A.N.L. Valoarea obţinută se diminuează cu amortizarea calculată, potrivit legii, şi se actualizează cu rata inflaţiei, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcţiune a locuinţei şi data vânzării acesteia, data vânzării fiind considerată data depunerii cererii de achiziţionare a locuinţei. Valoarea actualizată se ponderează cu coeficientul determinat în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri. Altfel spus, noile prețuri de vânzare ale locuințelor ANL, nu pornesc de la costul construirii unei locuințe noi, așa cum era reglementat anterior, ci se bazează pe costul de construcție al locuinței în cauză, din care se deduce o parte din chiria plătită până la momentul vânzării, precum și o pondere conformă gradului de indice al localităților, asigurându-se totodată un echilibru de piață reflectat prin armonizarea prețurilor, locuințele din orașele mici devenind mai ieftine decât cele din municipiile reședință de județ. În consecință, prețurile de vânzare ale locuințelor ANL destinate tinerilor, care au fost mărite semnificativ în anul 2020, sunt readuse la o valoare similară celei din 2019”.