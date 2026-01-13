Expoziție de carte „American History” la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” invită publicul pasionat de istorie și cultură la expoziția de carte „American History”, dedicată unor momente și personalități definitorii din istoria Statelor Unite ale Americii.

Expoziția este deschisă în perioada 14–30 ianuarie 2026 și oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi repere esențiale ale evoluției americane, punând în lumină valori fundamentale precum spiritul de inovație, leadershipul, curajul, libertatea și capacitatea de a transforma provocările în oportunități.

Selecția de carte cuprinde volume reprezentative care ilustrează etape-cheie din istoria SUA, de la formarea națiunii și extinderea spre Vest, până la rolul decisiv al Americii în apărarea democrației și a valorilor libertății la nivel global. Printre titlurile expuse se numără:

They Made America – Harold Evans

Winning the Wild West – Page Stegner

D-Day June 6, 1944: The Climactic Battle of World War II – Stephen E. Ambrose

Independence Hall – Charlene Mires

Mapping the West – Paul E. Cohen

Expoziția este organizată în contextul celebrării America 250, marcând 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite, un moment istoric cu impact major asupra dezvoltării societăților moderne și a idealurilor democratice.

Prin această inițiativă, American Corner Craiova și Secția Mediatecă își propun să promoveze cunoașterea istoriei americane, dialogul intercultural și accesul la resurse educaționale de calitate, contribuind la formarea unei perspective informate asupra valorilor care definesc excelența și progresul american.

Expoziția poate fi vizitată în spațiul Secției Mediatecă, în programul obișnuit de funcționare al bibliotecii, iar accesul este gratuit.

