Craiova: Bloc din cartierul Brazda lui Novac, fără gaze de câteva zile

De Mariana BUTNARIU
Locatarii, afectați de lipsa gazelor (Inquam Photos / Alex Nicodim)

Un bloc din cartierul craiovean Brazda lui Novac a rămas fără alimentare cu gaze naturale încă de duminică, 4 ianuarie, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție. Zeci de locatari se confruntă cu dificultăți în gătit și încălzire, mai ales în contextul temperaturilor scăzute din această perioadă.

Intervenția întârziată

Firma responsabilă cu furnizarea gazelor nu a răspuns la apelurile locatarilor, iar potrivit informațiilor primite, o echipă de intervenție ar urma să se deplaseze abia vineri, 9 ianuarie, pentru verificări și remedierea problemei. Între timp, locatarii sunt nevoiți să se descurce fără gaz.

Sesizarea a fost transmisă și către mass-media, în speranța că mediatizarea situației va accelera intervenția și va clarifica responsabilitățile firmei de gaze.

