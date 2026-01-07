SUA analizează opțiuni pentru achiziționarea Groenlandei, inclusiv utilizarea armatei, afirmă Casa Albă

Administrația președintelui Donald Trump a confirmat că discută „o serie de opțiuni” pentru achiziționarea Groenlandei, inclusiv folosirea armatei, descriind insula drept o prioritate strategică pentru securitatea națională a Statelor Unite.

Declarațiile Washingtonului au provocat reacții rapide în Europa, șase state membre NATO exprimându-și sprijinul pentru Danemarca și subliniind că statutul Groenlandei poate fi decis doar de Danemarca și poporul groenlandez, potrivit BBC.

Avertisment privind viitorul NATO

Premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că orice atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO, în contextul în care alianța se bazează pe apărarea colectivă între statele membre.

Liderii europeni au cerut respectarea principiilor Cartei ONU, inclusiv suveranitatea și integritatea teritorială, subliniind că securitatea arctică trebuie asigurată în mod colectiv de aliații NATO.

Declarații controversate din interiorul administrației Trump

Mai mulți oficiali și apropiați ai președintelui au susținut public ideea integrării Groenlandei în SUA, iar un oficial american anonim a declarat că opțiunile analizate includ achiziția directă sau un Compact de Liberă Asociere.

Poziția oficială a Washingtonului: fără planuri de invazie

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat că administrația Trump nu intenționează să invadeze Groenlanda, dar a confirmat că ideea cumpărării insulei rămâne pe masă.

Importanța strategică a Groenlandei în Arctica

Interesul pentru Groenlanda este alimentat de creșterea activităților Rusiei și Chinei în Arctica, de resursele de pământuri rare neexploatate și de potențialele noi rute comerciale generate de topirea gheții.

Opoziția populației locale față de SUA

Deși majoritatea groenlandezilor susțin ideea unei eventuale independențe față de Danemarca, sondajele indică o opoziție clară față de anexarea la Statele Unite, în pofida prezenței unei baze militare americane pe insulă.

Îngrijorări în rândul groenlandezilor

Locuitori ai Groenlandei au exprimat temeri legate de retorica administrației americane, considerând ofensator modul în care este discutat viitorul teritoriului lor și exprimând îngrijorări privind posibile acțiuni militare.

Citește și: Atacatorul de la Universitatea Brown a plănuit atacul luni de zile și nu a arătat nicio remușcare, arată anchetatorii