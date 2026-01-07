Atacatorul de la Universitatea Brown a plănuit atacul luni de zile și nu a arătat nicio remușcare, arată anchetatorii

Atacatorul, Claudio Manuel Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, a declarat în înregistrări video că a plănuit atacul armat de la Universitatea Brown timp de mai multe luni, descriind perioada ca fiind echivalentul a „șase semestre”.

Înregistrările au fost găsite într-un depozit din New Hampshire, alături de corpul atacatorului, la câteva zile după atac, în urma unei ample operațiuni de căutare desfășurate în trei state americane.

Potrivit autorităților americane, deși atacatorul a indicat Universitatea Brown ca țintă, acesta nu a oferit un motiv concret pentru atacarea studenților sau pentru uciderea profesorului MIT Nuno Loureiro.

Fără remușcări și acuzații la adresa victimelor

Procurorii au precizat că Neves Valente nu a manifestat remușcare, ba chiar a dat vina pe victimele neînarmate pentru moartea lor și s-a plâns de o accidentare suferită în timpul atacului.

Anchetatorii susțin că atacatorul și profesorul ucis au urmat cursurile aceleiași universități din Portugalia și este posibil să se fi cunoscut anterior.

Declarații controversate despre SUA și sănătatea mintală

Fost student la Universitatea Brown, atacatorul a negat că ar suferi de o boală mintală și a afirmat că nu nutrește ură față de Statele Unite, deși a descris venirea sa în America drept o „greșeală”.

Autoritățile americane au anunțat că investigația va continua, însă au subliniat că nu există nicio amenințare activă la adresa siguranței publice, potrivit BBC.

