Craiova: Zeci de mii de locuitori fără căldură și apă caldă după avaria la Electrocentrale

Electrocentrale Craiova S.A. anunța în data de 5 ianuarie că, din cauza unei avarii la instalațiile energetice, parametrii de furnizare a agentului termic vor fi reduși, urmând ca furnizarea la parametri nominali să fie reluată la ora 19:00.

Din păcate, reluarea căldurii și apei calde nu a avut loc, iar cetățenii sesizează disconfort sever în locuințe, mai ales în condițiile temperaturilor scăzute de iarnă.

Nemulțumiri exprimate de locuitori

Un cititor din cartierul George Enescu, strada Opanez, a transmis un mesaj prin care semnalează că problema afectează probabil majoritatea cartierelor din Craiova, nu doar zona sa:

„Este frig în casele noastre și vom fi nevoiți să plătim pentru apa caldă care a curs rece. Situația este intolerabilă, pare o bătaie de joc și o încercare de a masca problemele reale.”

Acesta a mai adăugat că întreruperile frecvente de căldură și apă caldă au efecte asupra bătrânilor, copiilor și pacienților din spitale, iar cetățenii se simt neglijați de autoritățile locale.

Contextul nemulțumirilor

Locuitorii semnalează că problemele se adaugă altor deficiențe din oraș, precum:

străzi plombate sau neasfaltate, guri de canal nesemnalizate;

transport public ineficient, în ciuda parcului auto modern;

parcare insuficientă și neorganizată;

proiecte publice nefinalizate la timp, cum ar fi modernizarea aeroportului fără implementarea completă a sistemului ILS;

gestionarea insuficientă a apei pluviale și a trecerilor de pietoni.

Reacția cetățenilor și apelul la autorități

Locuitorii Craiovei cer intervenția rapidă a autorităților, respectarea drepturilor cetățenilor și remedierea constantă a deficiențelor în infrastructură și servicii publice.

Cititorul care a semnalat problema a subliniat că nemulțumirile sunt împărtășite de mii de locuitori, iar autoritățile trebuie să acționeze pentru a restabili încrederea în serviciile publice.

Citește și: (VIDEO) Venezuela își numește un președinte interimar după arestarea lui Nicolás Maduro în SUA