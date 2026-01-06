(VIDEO) Venezuela își numește un președinte interimar după arestarea lui Nicolás Maduro în SUA

Venezuela a intrat într-o nouă etapă de criză politică și diplomatică după ce Delcy Rodríguez a depus jurământul în funcția de președinte interimar, în urma capturării fostului lider Nicolás Maduro de către forțele americane. Ceremonia a avut loc în cadrul unei sesiuni parlamentare tensionate, dominate de apeluri pentru eliberarea lui Maduro din custodia Statelor Unite.

Rodríguez, în vârstă de 56 de ani și vicepreședinte al Venezuelei din 2018, a declarat că depunerea jurământului este un act „plin de durere”, pe fondul a ceea ce ea a numit „răpirea” lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, capturați într-un raid american desfășurat peste noapte.

Maduro se declară nevinovat într-o sală de judecată din New York

Cu doar câteva ore înainte de ceremonia de la Caracas, Nicolás Maduro a apărut într-o sală de judecată din New York, unde a pledat nevinovat la patru capete de acuzare grave, printre care narcoterorism, trafic de cocaină și deținere de arme de război. Fostul lider a insistat că este în continuare „președintele legitim al Venezuelei”, declarându-se „prizonier de război”.

În timpul audierii, atmosfera a fost tensionată, un membru al publicului strigându-i că va „plăti” pentru faptele sale. Judecătorul Alvin Hellerstein a intervenit pentru a calma situația, precizând că va exista un „moment potrivit” pentru a aborda acuzațiile politice.

Critici dure la ONU și justificări din partea Washingtonului

Situația a generat reacții imediate la nivel internațional. Consiliul de Securitate al ONU a convocat o sesiune de urgență, în cadrul căreia ambasadorul Venezuelei, Samuel Moncada, a denunțat operațiunea SUA drept un „atac armat ilegitim, lipsit de orice bază legală”.

De cealaltă parte, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a apărat intervenția, descriindu-l pe Maduro drept „un așa-zis președinte ilegitim” și „fugar de justiție”. El a subliniat că Washingtonul nu poate permite ca „cele mai mari rezerve de energie din lume” să rămână sub controlul unui lider considerat ilegal.

Planul SUA pentru Venezuela, contestat chiar la Washington

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA vor „conduce” temporar Venezuela până la realizarea unei „tranziții sigure și judicioase”. Declarațiile au stârnit controverse în Congresul american.

Liderul minorității din Senatul SUA, Chuck Schumer, a criticat dur strategia, catalogând-o drept „vagă, iluzorie și nesatisfăcătoare”, avertizând asupra riscurilor implicării SUA în schimbări de regim. În schimb, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a negat existența unei schimbări de regim, afirmând că este vorba despre „schimbarea comportamentului unui regim”.

Rodríguez promite pace și cooperare internațională

După depunerea jurământului, Delcy Rodríguez a promis că va garanta stabilitatea și pacea țării, menționând „liniștea spirituală, economică și socială” a poporului venezuelean. De asemenea, ea a declarat că este deschisă unei cooperări cu Statele Unite, cu condiția respectării dreptului internațional.

Mii de susținători ai lui Maduro și ai noului președinte interimar s-au adunat în fața Palatului Legislativ Federal, în timp ce fiul lui Maduro a transmis un mesaj de sprijin pentru părinții săi, afirmând că aceștia „se vor întoarce” în Venezuela.

Următoarea audiere în procesul lui Nicolás Maduro este programată pentru 17 martie.

