Nivelurile apelor din bazinul Jiu, sub cotele de apărare. Autoritățile rămân în alertă

Administrația Bazinală de Apă Jiu anunță că, până în această dimineață, niciun curs de apă aflat în administrare nu a depășit cotele de apărare, în ciuda precipitațiilor abundente din ultimele zile.

Echipele ABA Jiu monitorizează permanent situația pe râurile din Dolj, Gorj, Mehedinți și Hunedoara, zone aflate sub avertizări hidrologice de Cod Portocaliu și Cod Roșu. Specialiștii verifică lucrările hidrotehnice și aplică măsurile necesare pentru a putea interveni rapid, dacă situația o impune.

📊 Situația hidrologică pe râul Jiu (în ultimele 24 de ore):

la Filiași: +6 cm, nivel de 5 cm (mult sub cota de atenție de 300 cm);

la Răcari: +8 cm, nivel de 152 cm (sub 330 cm);

la Podari: +7 cm, nivel de 28 cm (sub 300 cm);

la Zăval: +5 cm, nivel de 25 cm (sub 350 cm).

Pe afluenți și râurile interioare, nivelurile au crescut cu valori cuprinse între 3 și 54 cm, dar toate se mențin sub limitele de apărare.

🔎 Prognoza specialiștilor

Potrivit ABA Jiu și Institutului Național de Hidrologie, în următoarele 24 de ore, nivelurile și debitele râurilor vor continua să crească, pe fondul ploilor și al propagării apelor. Sunt posibile scurgeri pe versanți, viituri rapide pe râurile mici și chiar depășiri ale cotelor de apărare pe unele cursuri din zonele de deal și munte.

Totodată, debitele râului Jiu în aval de acumulări pot fi influențate de manevrele la baraje.

📌 Mesajul autorităților este clar: deși situația este sub control și nu există pericole imediate, echipele de intervenție rămân mobilizate, iar populația este sfătuită să urmărească în continuare informările oficiale.

