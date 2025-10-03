ABA Jiu și Prefectura Dolj, controale la baraje și primării sub cod roșu

Astăzi, directorul Administrației Bazinale de Apă Jiu, împreună cu prefectul județului Dolj și comandantul ISU Dolj, au efectuat o vizită în teren pentru a verifica situația cursurilor de apă și gradul de pregătire al autorităților locale din zonele aflate sub Cod Roșu de inundații.

Prima oprire a avut loc la Barajul Ișalnița, unde echipele Administrației Bazinale de Apă Jiu – Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj – au desfășurat manevre conform Regulamentului de exploatare la ape mari, pentru gestionarea în siguranță a debitelor și prevenirea riscurilor pentru comunitățile din aval.

„Monitorizăm permanent evoluția nivelurilor și a debitelor și aplicăm procedurile prevăzute pentru asemenea situații. Personalul nostru hidrotehnic este prezent în teren și pregătit să intervină rapid acolo unde este nevoie. Colegii au fost prezenți în teren încă de la instituirea Codului Portocaliu și apoi Roșu de inundații”, a declarat ing. Daniel Naicu, directorul ABA Jiu.

Prefectul județului Dolj, Dan Deaconu, a subliniat importanța colaborării dintre autorități și pregătirea structurilor locale:

„Este esențial ca primăriile să fie pregătite și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență să fie activate, astfel încât să putem acționa coordonat pentru protejarea populației și a bunurilor.”

La rândul său, comandantul ISU Dolj, col. Vlăduțoiu, a precizat că forțele de intervenție sunt în alertă și mențin o legătură permanentă cu autoritățile locale pentru a asigura un răspuns rapid și eficient.

📌 Vizita face parte dintr-o acțiune amplă de monitorizare a lucrărilor hidrotehnice și a măsurilor de prevenire dispuse la nivelul bazinului hidrografic Jiu, în contextul fenomenelor hidrologice prognozate pentru următoarele zile.

