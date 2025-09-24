23.4 C
Start la subvențiile sociale: AJPIS Dolj anunță depunerea dosarelor pentru 2026

De Mariana BUTNARIU
AJPIS Dolj primește cereri de subvenții pentru ONG-uri și culte – anul 2026
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj, prin ANPIS și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a lansat procesul de depunere a documentației pentru acordarea subvențiilor de la bugetul de stat destinate asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România care îndeplinesc condițiile legale.

Beneficiari eligibili

Pot solicita subvenții:

  • organizațiile care administrează unități de asistență socială în cel puțin două județe (inclusiv București) sau care gestionează unități unde beneficiarii provin din minimum două județe;
  • persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale;
  • organizațiile care dețin licență de funcționare pentru serviciile pentru care solicită sprijin (sau autorizație, în cazurile prevăzute de lege);
  • structurile care cer subvenții în completarea resurselor financiare proprii.

Termen limită

Data limită pentru depunerea documentației este 30 septembrie 2025.

Cuantumuri maxime ale subvențiilor

  • Servicii sociale principale:
    • până la 1.000 lei/persoană/lună – pentru servicii cu cazare (cu excepția adăposturilor de noapte);
    • până la 600 lei/persoană/lună – pentru servicii fără cazare și adăposturi de noapte.
  • Servicii cu caracter secundar/auxiliar (art. 38 alin. (5) din Legea nr. 292/2011):
    • până la 400 lei/persoană/lună – pentru servicii cu cazare;
    • până la 200 lei/persoană/lună – pentru servicii fără cazare.

Important: cuantumurile nu se cumulează dacă serviciile sunt acordate complementar, conform planului individualizat (art. 46 din Legea nr. 292/2011).

Modalitatea de depunere

  • Pe hârtie: pachet închis, depus la sediul AJPIS din raza solicitantului (sau la AJPIS București).
  • Electronic: prin e-mail la adresa [email protected]

