Start la subvențiile sociale: AJPIS Dolj anunță depunerea dosarelor pentru 2026

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Dolj, prin ANPIS și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a lansat procesul de depunere a documentației pentru acordarea subvențiilor de la bugetul de stat destinate asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România care îndeplinesc condițiile legale.

Beneficiari eligibili

Pot solicita subvenții:

organizațiile care administrează unități de asistență socială în cel puțin două județe (inclusiv București) sau care gestionează unități unde beneficiarii provin din minimum două județe;

persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale;

organizațiile care dețin licență de funcționare pentru serviciile pentru care solicită sprijin (sau autorizație, în cazurile prevăzute de lege);

structurile care cer subvenții în completarea resurselor financiare proprii.

Termen limită

Data limită pentru depunerea documentației este 30 septembrie 2025.

Cuantumuri maxime ale subvențiilor

Servicii sociale principale : până la 1.000 lei/persoană/lună – pentru servicii cu cazare (cu excepția adăposturilor de noapte); până la 600 lei/persoană/lună – pentru servicii fără cazare și adăposturi de noapte.

: Servicii cu caracter secundar/auxiliar (art. 38 alin. (5) din Legea nr. 292/2011): până la 400 lei/persoană/lună – pentru servicii cu cazare; până la 200 lei/persoană/lună – pentru servicii fără cazare.

Important: cuantumurile nu se cumulează dacă serviciile sunt acordate complementar, conform planului individualizat (art. 46 din Legea nr. 292/2011).

Modalitatea de depunere

Pe hârtie : pachet închis, depus la sediul AJPIS din raza solicitantului (sau la AJPIS București).

: pachet închis, depus la sediul AJPIS din raza solicitantului (sau la AJPIS București). Electronic: prin e-mail la adresa [email protected]

