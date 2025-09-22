Dolj: Peste 14.702 conturi alimentate cu tichete de energie pentru facturile din iulie-august 2025

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj a finalizat verificarea cererilor validate automat în aplicația EPIDS și au fost emise primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie-august 2025.

Pe 19 septembrie 2025, ANPIS a efectuat plata pentru 14.702 beneficiari, suma totală plătită fiind 1.470.200 lei. Beneficiarii vor putea folosi tichetele pentru plata facturilor de energie începând cu 23 septembrie 2025.

Ce înseamnă tichetul emis

Tichetul confirmă eligibilitatea solicitantului pentru sprijinul financiar destinat energiei.

Tichetul nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poștale.

la achitarea facturii în oficiile poștale. Tichetul este netransmisibil și poate fi utilizat doar pentru locul de consum pentru care a fost acordat.

Urmează tranșele viitoare

Procesul de verificare a cererilor pentru lunile iulie–august 2025 este în continuare în desfășurare până la 27 septembrie 2025 — aceasta este data limită de depunere a cererilor aferente perioadei menționate. Cererile validate ulterior acestei date vor beneficia de sprijin începând cu luna în care sunt depuse, iar acordarea sprijinului se poate face până la 31 martie 2026.

Pentru informații suplimentare și asistență privind solicitarea sau utilizarea tichetului de energie, beneficiarii se pot adresa Call-centerului ANPIS la: 021.9309.

