24 permise reținute și 13 certificate retrase în Mehedinți

În ultimele 24 de ore, polițiștii din județul Mehedinți au continuat acțiunile pentru menținerea ordinii publice și siguranța rutieră.

Polițiștii au intervenit operativ la:

43 de evenimente sesizate (24 primite prin 112),

au fost testați 123 de conducători auto pentru alcool și substanțe psihoactive.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 277 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 80.000 de lei.

Ca măsuri de protecție a traficului, polițiștii au reținut 24 de permise de conducere – conducători scoși din trafic pentru că reprezentau un pericol pentru ceilalți participanți. Au retras 13 certificate de înmatriculare pentru vehicule care nu prezentau siguranță în trafic, certificatele fiind retrase până la remedierea deficiențelor. De asemenea, au fost verificate 406 autovehicule și 543 de persoane prin aplicația e-DAC.

Cazuri notabile semnalate

Un tânăr de 23 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, a fost depistat, în Vânju Mare, conducând un autoturism cu autorizația de circulație provizorie expirată. Testările cu aparatura de specialitate au fost negative. Cercetările au fost preluate în cadru penal pentru punere în circulație sau conducere a unui vehicul neînmatriculat.

Un bărbat de 40 de ani, din comuna Vânători, a fost depistat după ce ar fi condus sub influența alcoolului; alcooltestul a indicat 0,83 mg/l alcool în aerul expirat. Cadrele medicale au prelevat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, iar poliția a întocmit dosar penal.

Un bărbat de 39 de ani, din comuna Bala, a fost depistat pe DN 67 cu 1,50 mg/l alcool în aerul expirat. Și în acest caz s-a dispus recoltarea de probe biologice și întocmirea unui dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului.

Pe timpul misiunilor, polițiștii:

au mai folosit aparatura din dotare pentru detectarea consumului de substanțe interzise,

s-au verificat documentele autovehiculelor,

au fost luate măsuri preventive în vederea identificării persoanelor urmărite. Autoritățile reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor rutiere pentru siguranța tuturor.

Citește și: Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU pe tema incursiunilor avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei