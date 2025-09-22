Reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU pe tema incursiunilor avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei

Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte luni dimineaţă, la ora 10:00 (ora New York-ului), pentru a discuta incursiunile avioanelor de vânătoare ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei, potrivit oficialilor ONU şi estonieni.

Decizia vine după ce, vineri, trei avioane MiG-31 ruseşti au pătruns fără permisiune în spaţiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei, unde au rămas timp de 12 minute înainte de a fi interceptate de NATO.

Reacţia Estoniei

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a condamnat incidentul, afirmând că acţiunile Rusiei „subminează principiile vitale pentru securitatea tuturor statelor membre ale ONU”.

„Atunci când astfel de acţiuni sunt comise de un membru permanent al Consiliului de Securitate, ele trebuie abordate chiar de către acest organism”, a scris oficialul estonian pe X.

Ministerul de Externe de la Tallinn a catalogat incidentul drept o „încălcare flagrantă a spaţiului aerian al NATO” şi o dovadă a „încălcărilor repetate ale dreptului internaţional” de către Rusia.

Poziţia Rusiei

Moscova neagă acuzaţiile. Ministerul rus al Apărării a transmis că avioanele au efectuat zboruri „în strictă conformitate cu normele internaţionale”.

Implicaţii internaţionale

Ucraina a solicitat să participe la reuniunea Consiliului de Securitate pentru a-şi prezenta poziţia.

a solicitat să participe la reuniunea Consiliului de Securitate pentru a-şi prezenta poziţia. Estonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO , cerând consultări oficiale în cadrul alianţei. O reuniune este aşteptată în această săptămână.

, cerând consultări oficiale în cadrul alianţei. O reuniune este aşteptată în această săptămână. Este pentru prima dată în 34 de ani când Estonia cere o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate.

În paralel, forţele suedeze şi germane au raportat, duminică, interceptarea unui avion rusesc de recunoaştere IL-20 deasupra Mării Baltice de Sud, care zbura fără plan de zbor sau contact radio.

Incidentul marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre NATO şi Rusia în regiunea baltică, potrivit CNN.

