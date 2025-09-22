Astăzi este echinocțiul de toamnă. România va trece la ora de iarnă pe 26 octombrie

Echinocţiul de toamnă are loc anul acesta luni, 22 septembrie, la ora 21:19, moment în care Soarele se află pe ecuatorul ceresc, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

La această dată, ziua și noaptea sunt egale ca durată, Soarele răsare la est și apune la vest. În emisfera nordică începe toamna astronomică, în timp ce în cea sudică începe primăvara.

În regiunile polare, echinocţiul marchează schimbări extreme: la Polul Nord începe lunga noapte polară, iar la Polul Sud – ziua polară de șase luni.

Când trecem la ora de iarnă

România va reveni la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ora 4:00 va deveni ora 3:00. Ziua de 26 octombrie va fi astfel cea mai lungă din an, având 25 de ore.

Ora oficială de iarnă, denumită Timpul Legal Român (UTC+2), este valabilă până la ultima duminică din martie 2026, când se va reveni la ora de vară.

Context european

Deși Parlamentul European a decis în 2019 renunţarea la schimbarea sezonieră a orei, măsura nu a fost încă implementată. Este necesară confirmarea de către parlamentele naţionale.

Iniţial, ora de vară a fost introdusă pentru economisirea energiei. Totuși, studii recente arată că beneficiile sunt minime, iar efectele negative asupra sănătății sunt tot mai des invocate.

Tradiție

În România, ora de vară a fost aplicată pentru prima dată în 1932. Primii care au introdus sistemul au fost germanii, în 1916, urmați de britanici și de alte state europene.

