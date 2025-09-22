Deputaţii dezbat moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Deputaţii dezbat, luni, moţiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, intitulată „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”. Documentul a fost semnat de 60 de parlamentari ai formaţiunii.

Potrivit AUR, România se confruntă cu o creştere de 54% a importurilor de energie electrică în primul semestru al anului 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, ceea ce ar fi transformat ţara într-un importator net de energie, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh. Formaţiunea susţine că preţurile ridicate pe piaţa spot confirmă fragilitatea sistemului energetic naţional.

În textul moţiunii, AUR acuză Ministerul Mediului că blochează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989, prin întârzieri administrative şi prin poziţionarea alături de ONG-uri care au contestat proiectele în instanţă.

Hidrocentralele invocate de AUR

Formaţiunea menţionează mai multe obiective strategice rămase nefinalizate, între care:

AHE Jiu – sector Livezeni-Bumbeşti

AHE Olt (defileu) – sector Cornetu-Avrig

AHE Paşcani – râul Siret

AHE Răstoliţa

AHE Surduc-Siriu

AHE Siret – sector Cosmeşti-Movileni

Complexul hidrotehnic şi energetic Cerna-Motru-Tismana, etapa a II-a

AHE Olt – sector Izbiceni-Dunăre (CHE Islaz)

AHE Cerna-Belareca

AUR consideră că abandonarea acestor investiţii, unele finalizate în proporţie de peste 75%, înseamnă risipirea banilor publici şi subminarea securităţii energetice.

Reacţia USR

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a catalogat moţiunea drept „ridicolă” şi „un atac abject şi cinic” la adresa Dianei Buzoianu. El a afirmat că ministrul respectă procedurile legale şi că unele proiecte sunt blocate în instanţă, în timp ce altele parcurg etapele fireşti de avizare.

„Nu am niciun dubiu că toate deciziile pe care le ia Diana Buzoianu sunt pentru a apăra interesul celor care trăiesc în România şi pentru a proteja comorile naturale pe care suntem mândri să le avem”, a spus Fritz.

Moţiunea va fi supusă votului miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor.

