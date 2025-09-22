Alertă falsă în Capitală: școli și spitale, vizate de mesaje de amenințare

Alertă în Capitală după ce mai multe școli și spitale au primit mesaje de amenințare pe adresele oficiale de e-mail. Poliția Capitalei a fost sesizată în dimineața zilei de 21 septembrie și a început imediat verificările.

„La data de 21 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației”, a transmis DGPMB.

La acțiune au participat și reprezentanți ai Serviciului Român de Informații. După primele verificări, autoritățile au stabilit că nu există indicii care să confirme o amenințare reală.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Menționăm că Poliția Capitalei și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale”, au precizat autoritățile.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili sursa mesajelor și circumstanțele exacte în care acestea au fost transmise.

