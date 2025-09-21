De când se strică vremea în România

Vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele zile, în cea mai mare parte a țării, însă spre sfârșitul săptămânii se va răci semnificativ, iar probabilitatea de ploaie va fi ridicată, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) valabile până la 28 septembrie 2025.

Astfel, în intervalul 22 septembrie, ora 9:00 – 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin la nivelul întregii țări, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte (viteze de peste 70 – 80 km/h), în Banat unde rafalele vor atinge 55 – 65 km/h cu precădere în sudul regiunii și temporar, cu viteze mai mici, în Moldova.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat, iar cele minime între 7 și 15 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, spre 1 grad, dar și mai ridicate, până la 19 grade, în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, se va semnala ceață, pe alocuri în regiunile extracarpatice, în depresiuni și izolat în rest, iar la finalul intervalului, în depresiunile Carpaților Orientali vor fi condiții de brumă.

Încă o zi frumoasă, apoi…..

În perioada 23 septembrie, ora 9:00 – 24 septembrie, ora 9:00, vremea se va menține predominant frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit în ultima decadă a lunii septembrie în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări noaptea în vestul și în nordul teritoriului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Dobrogei și 32 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei. Minimele termice vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade în zona deluroasă a Crișanei. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață, în special în est, în sud-est, pe văi și în depresiuni.

Potrivit ANM, în intervalul 25 septembrie, ora 9:00 – 28 septembrie, ora 9:00, vremea se va răci semnificativ. La munte și în jumătatea de vest a țării temporar va ploua.