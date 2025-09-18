Un nou parc industrial în Dolj

Un nou Parc industrial va fi amenajat pe un teren în suprafață totală de peste 180 de hectare, situat în comuna Coșoveni. Va fi cea mai mare platformă economică din sudul României, realizată de autoritățile publice locale.

Demersul vizează dezvoltarea economică a Municipiului Craiova și a Județului Dolj, prin atragerea de investitori care vor putea beneficia de toate facilitățile pentru a crea locuri de muncă.

„Am obţinut titlul de parc industrial pentru terenul de peste 180 de hectare de la Coşoveni, unde vom construi cea mai mare platformă industrială din sudul României. Este un priect ambiţios al Consiliului Judeţean Dolj, gândit să atragă investiţii, să creeze locuri de muncă şi să impulsioneze economia locală

Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru acordarea titlului de parc industrial către societatea Oltenia Business Park SRL a fost deja semnat. În acest moment, lucrăm la documentația pentru depunerea proiectului spre finanțare“, potrivit unei postări pe facebook a președintelui Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.

„Valoarea totală a investiției este de aproximativ 18 milioane de euro, din care cea mai mare parte o vom atrage din fonduri europene nerambursabile, prin Programul pentru Tranziție Justă. Restul va fi asigurat din bugetul județului.

Este al treilea parc industrial pe care îl dezvoltăm, dar și cel mai mare, cu infrastructură modernă, facilități fiscale și condiții excelente pentru viitorii investitori“, a mai precizat Cosmin Vasile.

