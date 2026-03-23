Pe cine dă Primăria Craiova afară? Marea reorganizare: se desființează posturi vacante, doar doi angajați pleacă acasă

Pe cine dă Primăria Craiova afară? Marea reorganizare: se desființează posturi vacante, doar doi angajați pleacă acasăPrimăria Craiova începe marea reorganizare a angajaților, ceea ce va aduce o nouă organigramă și modificări în structura de personal. Proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Local în perioada următoare.



O schimbare concretă apare la Direcția de Evidență a Persoanelor, unde numărul de posturi va fi redus de la 46 la 44. Măsura este prevăzută în baza legislației recente care impune limite privind încadrarea cheltuielilor de personal.

Proiectul mai prevede că reorganizarea va fi implementată într-un termen de minimum 30 de zile de la adoptare. În acest interval, instituția va aplica procedurile legale privind personalul.

Concret, Primăria Craiova reduce schema de personal, 116 posturi fiind eliminate din noua organigramă. Trebuie spus că dintre acestea 114 sunt vacante, iar 2 sunt în prezent ocupate. Așa cum spuneam, măsura face parte dintr-un proces mai amplu de ajustare a organigramei la limitele impuse de legislația în vigoare.

Reducerea vizează inclusiv structurile de conducere, unde vor fi desființate 7 funcții publice de conducere.

Apar posturi, dispar posturi

De exemplu, Serviciul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local se desființează și apare Compartimentul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local. Acesta va funcționa cu: 6 funcții publice de execuție și o funcție contractuală. Sunt desființate 4 posturi vacante: 2 funcții de consilier juridic debutant, o funcție de inspector superior și o funcție contractuală de legător. Este desființată o funcție de conducere (șef serviciu), care se transformă în funcție de execuție (inspector superior).

Reorganizarea vizează și desființarea Serviciului Evidență Documente-Arhivă și Secretariat, precum și a celor două compartimente componente (Evidență documente-arhivă și Secretariat).

În urma restructurării, este înființat un nou compartiment, care preia toate atribuțiile anterioare și va funcționa cu 6 funcții publice de execuție.

Sunt eliminate 5 posturi vacante (3 funcții publice și 2 funcții contractuale), iar personalul existent este reîncadrat în noua structură, cu respectarea drepturilor profesionale.

Serviciile și Direcțiile primăriei trec prin reorganizare



Vizate sunt și Serviciul Registrul Agricol, Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, Direcţia Fond Locativ şi Control Asociaţii de Proprietar, Direcţia Patrimoniu, Directia Impozite si Taxe, Directia Elaborare şi Implementare proiecte, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcţia Servicii Publice, Direcţia Infrastructură, Baze Sportive şi Agrement,Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Juridică, asistenţă de specialitate şi contencios administrativ, Direcţia Relaţii Publice şi Management Documente și unele servicii. Dar și alte servicii și compartimente ale primăriei. Realitatea este că dispar posturi deja vacante, se schimbă denumiri și se fac mutări din stânga în dreapta.

După aplicarea acestor schimbări, aparatul de specialitate al primarului va avea un total de 539 de posturi, împărțite între funcții publice, funcții contractuale și demnități publice.