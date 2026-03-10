Ziua Olteniei la Craiova: Tradiții, ateliere pentru copii, expoziții de holograme și spectacole

Craiova celebrează și în acest an Ziua Olteniei printr-un program amplu, dinamic și divers, care aduce împreună tradiția, arta contemporană și experiențele urbane, într-un format atractiv pentru publicul tânăr.

Timp de trei zile, orașul devine scena unei Oltenii autentice, creative și vii, cu diverse evenimente desfășurate în cele mai importante spații culturale din Craiova și care marchează două momente speciale: 205 ani de când oastea de revoluționari și panduri condusă de Tudor a intrat în București, dar și 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși.

Expoziții, holograme, tururi ghidate, parada portului popular, spectacole și ateliere pentru copii sunt principalele evenimente care vor scoate în evidență tot ce are mai frumos spiritul oltenilor.

Periplul manifestărilor debutează joi, 19 martie, când își deschid porțile expoziții care conectează trecutul cu prezentul și aduc laolaltă instalații de artă contemporane, picturi, reclame de altădată ale negustorilor craioveni, meșteșuguri reinterpretate și creații video dedicate lui Brâncuși.

Astfel, sediul Primăriei Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7 găzduiește expoziția de artă contemporană „SEMNE și alte SEMNE”, care reunește lucrările a 26 de artiști craioveni și este organizată de Uniunea Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Craiova. Expoziția poate fi vizitată gratuit până pe 14 aprilie, între orele 10.00 – 19.00.

Piața William Shakespeare este locul de întâlnire al Târgului cu dichis oltenesc – un mix de povești de ieri și de azi, reinterpretate în stil oltenesc de artizani talentați.

Tot de joi, 19 martie, foaierul Teatrului Național Marin Sorescu dezvăluie reclame inedite și povești despre „Negustorii și Prăvăliile Craiovei de altădată” (din colecția personală Florian Ciobanu), dar și creații moderne digitale și holografice despre Brâncuși și olteni, în expozițiile „Homage” – organizată de Asociația Art Bees Gallery și „Oltenia în Oglindă”, prezentată de Teatrul pentru copii și tineret Colibri.

Prin viziunea curatorilor 🇷🇴@SharifKadour și 🇺🇸🇨🇷@ErikaRand, Art Bees Gallery și HOMAGE reunesc artiști care au vândut lucrări prin case de licitații internaționale precum Sotheby’s și artiști internaționali pe care îi regăsim în colecțiile permanente ale unor instituții prestigioase precum: MET – Muzeul Metropolitan de Artă, MoMA – Muzeul de Artă Modernă, Muzeul de Artă din Brooklyn, SFMOMA – Muzeul de Artă Modernă din San Francisco, Muzeul Britanic, Muzeul de Artă Carnegie sau Muzeul de Arte Frumoase din Houston.

Această expoziție marchează cea de-a doua ediție a proiectului curatorial HOMAGE, inițiativă dedicată explorării și reinterpretării contemporane a moștenirii artistice a lui Constantin Brâncuși. Prima ediție, realizată în 2023, a fost prezentată în cadrul Centrului Cultural Constantin Brâncuși al Muzeului de Artă Craiova, configurând un moment inaugural în care @ArtBeesGallery a integrat arta crypto în circuitul instituțional al artei din Estul Europei.

Vineri, 20 martie, istoria prinde viață prin evenimentele pregătite de Muzeul Olteniei. Un astfel de moment se va desfășura în Sala de expoziție permanentă dedicată Revoluției de la 1821, de la Secția de Istorie-Arheologie, unde se află și iataganul lui Iancu Jianu, alături de câteva obiecte personale ale boierului Glogoveanu care l-a susținut pe Tudor Vladimirescu. Tot acolo poate fi admirată o copie a steagului Revoluției de la 1821, dar și o gravură, realizată în anul 1879 de către Theodor Aman, care-l reprezintă pe Tudor Vladimirescu, fiind una dintre cele mai vechi imagini cu el, dacă nu, cea mai veche.

Vineri, la Casa Băniei, prinde viață proiectul „Oltenia prin ochii noștri”, cu activități pentru copii, organizate de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj. Preț de câteva ore, copiii au posibilitatea de a descoperi tehnici tradiționale de cusut, brodat, încondeiat ouă, olărit și realizarea obiectelor din lemn și paie, pot participa la o șezătoare oltenească, la parada copiilor de costume populare sau la expoziția de fotografie dedicată oltenilor.

Seara de vineri, 20 martie, se încheie cu un concert extraordinar la Filarmonica Oltenia, în care protagonistă este Leyah – Magdalena Cichirdan, în calitate de compozitoare și solistă. De Ziua Olteniei, Cinestezia Symphonic ajunge pentru prima dată la Craiova, într-un proiect în care pianul, vocea, tobele, chitara electrică și basul dialoghează cu Orchestra și Corul Academic, într-o formulă cross-over cu intensitate cinematografică.

Sâmbătă, 21 martie, Oltenia iese în stradă. De la turul ghidat organizat de Monumentalist „Urmele lăsate de Brâncuși în Craiova”, până la evenimentele dedicate copiilor din toată Oltenia – ateliere interactive, concursuri și expoziții, Parada portului popular oltenesc și Festivalul Costumului Popular Oltenesc, centrul orașului se transformă într-un spectacol viu, plin de culoare, muzică și energie.

Între timp, zece ateliere creative, susținute de artiști locali, îi invită pe craioveni să retrăiască rafinamentul Olteniei Interbelice: „Laboratorul de fotografie”, „Scrisori din Oltenia Interbelică”, „Atelier de bijuterie spontană”, „Portrete și schițe”, „Salonul de broderie”, „Mofturi și dichisuri”, „Ceramică de conac”, „Pălăria – rafinament, eleganță și feminitate”, „Ceasuri si ceasornicărie”, „Muza creion – atelier de modă și croitorie”.

Workshop-urile vor avea loc sâmbătă, în intervalul orar 10.00 – 18.00, în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu”, și sunt organizate de Asociația CAROUSEL PROJECT din Craiova. Înscrierea se va face prin formular (distribuit în curând prin canalele online). Locurile sunt limitate.

Seara de sâmbătă se încheie, în Sala Amza Pellea de la Teatrul Național Marin Sorescu, cu unul dintre cele mai frumoase spectacole: „Craiova Interbelică”. Este vorba despre o incursiune artistică în atmosfera vibrantă a perioadei interbelice din Cetatea Băniei, pentru a ne aminti farmecul unei lumi date uitării. Este un spectacol nou, prezentat de Teatrul Colibri și care îi are în distribuție pe cei mai îndrăgiți artiști ai Olteniei, într-o versiune inedită: Mariana Ionescu Căpitănescu, Constantin Enceanu, Marius Măgureanu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Aneta Şişu, Manuela Motocu, Cristian Bănăţeanu, Liviu Dică și actrița Oana Stancu.

Citește și: Ali Larijani: Iranul nu se teme de ameninţările lui Donald Trump