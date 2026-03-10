Ali Larijani: Iranul nu se teme de ameninţările lui Donald Trump

Iranul nu se teme de „ameninţările deşarte” ale lui Donald Trump, a declarat marţi şeful Consiliului Suprem de Securitate Naţională iranian, Ali Larijani, ca răspuns la o postare a preşedintelui american care promite să lovească şi „mai tare”, dacă Teheranul va bloca transportul de petrol în regiune.

„Poporul iranian, inspirat de spiritul Aşurei, nu se teme de ameninţările voastre deşarte. Nici cei mai puternici dintre voi nu au reuşit să-l distrugă. Aveţi grijă să nu fiţi voi cei care vor dispărea”, a scris Ali Larijani pe X, preluând o postare a lui Donald Trump de pe Truth Social care ameninţa Iranul.

„Dacă Iranul va întreprinde orice acţiune care va opri fluxul de petrol în Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii DE 20 DE ORI mai puternic decât a fost lovit până acum. În plus, vom distruge ţinte uşor de distrus, ceea ce va face practic imposibilă reconstrucţia Iranului ca naţiune – Moartea, Focul şi Furia vor domni asupra lor. Dar sper şi mă rog ca acest lucru să nu se întâmple!”, a scris Donald Trump.

„Acesta este un cadou din partea Statelor Unite ale Americii pentru China şi toate ţările care utilizează intens Strâmtoarea Ormuz. Sperăm că este un gest care va fi foarte apreciat”, a adăugat Donald Trump, care se pregăteşte să facă o vizită în China luna viitoare.

Postarea sa vine după o zi în care preşedintele SUA a făcut declaraţii contradictorii despre Iran, la interval de câteva ore, dând de înţeles că SUA ar fi aproape de încheierea operaţiunii din Iran, după care şi-a reluat ameninţările belicoase.

