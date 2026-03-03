În sfârșit, se pune piatra de temelie pentru cele două creșe din zona Potelu



Încep, în sfârșit, lucrările la cele două creșe din zona blocurilor ANL din Potelu. Se poate spune că se pune piatra de temelie a două noi creșe care urmează să se construiască în Craiova.



Este vorba de o creșă pe strada Potelu din cartierul Românești și o a doua în cartierul Veteranilor, pe strada Artileriei. Autorizațiile de construire s-au dat de anul trecut, iar acum Primăria Craiova a dat autorizații pentru organizarea de șantier. Deși finalizarea lucrărilor era prognozată pentru anul 2025, lucrările au întârziat din cauza contestării licitațiilor.

Proiectul de pe strada Potelu a intrat într-o etapă preliminară importantă, fiind realizată construcția provizorie necesară organizării șantierului. Este primul pas concret înaintea începerii lucrărilor propriu-zise. Noua creșă va fi construită pe strada Potelu, în cartierul Românești, una dintre zonele dens populate ale orașului, unde cererea pentru locuri în creșele publice depășește constant oferta existentă. Proiectul urmărește construirea unui spațiu modern dedicat copiilor cu vârste între 0 și 3 ani, adaptat cerințelor actuale privind educația și îngrijirea antepreșcolară.

Unul dintrr terenurile pe care ar trebui construita o creșă, pe strada Potelu

O creșă pentru 110 copii



Conform documentației tehnice, viitoarea creșă va avea săli de grupă dotate pentru activități educative și recreative, dormitoare pentru odihnă, cabinet medical, spații administrative, bucătărie proprie și zone de servire a mesei. Totodată, vor fi amenajate locuri de joacă exterioare și spații verzi care să permită desfășurarea activităților în aer liber în condiții optime. Concret, creșa va avea o capacitate de 110 copii, va fi amplasată pe un teren de aproape 10.000 mp, situat lângă noua parcare de circa 150 de locuri amenajată în zona ANL-urilor. Proiectul se realizează cu fonduri PNRR. Contractul pentru proiectare – faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții a fost atribuit societăților OVI Construction & Real Estate, OVI Architecture & Engineering, Concrete & Design Solutions și Prosper Gaz S.R.L., pentru 16.885.384 lei. Conform autorizației de construire, valoarea lucrărilor este de 13.865.939 lei.

O creșă nouă în cartierul Veterani



Cea de-a doua creșă va fi construită în cartierul Veteranilor din Craiova, tot în zona blocurilor ANL, zonă care s-a dezvoltat rapid în ultimii ani și unde numărul copiilor de vârstă antepreșcolară este în continuă creștere.

Creșa de pe strada Artileriei a fost proiectată astfel încât să asigure condiții optime pentru îngrijirea și educația copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani. Clădirea va fi construită pe un teren de 6.840 mp, doar la sol, și va avea o suprafață de aproape 2.500 mp, dintre care utili vor fi 2.063 mp. Va dispune de 11 locuri de parcare și circa 2.250 mp de spații verzi, pe care vor fi amplasate și locuri de joacă. Investiția este derulată de Compania Națională de Investiții (CNI), cu bani din PNRR. Contractul pentru proiectare și execuție a fost scos la licitație în urmă cu un an. Nouă firme au depus oferte, dintre care patru au fost declarate inadmisibile.

Licitația pentru proiectare și documentațiile necesare autorizării a fost câștigată de SC ROZINI SRL din Brașov, iar execuția lucrărilor de SC TEAM WORLD Construct din Craiova. Valoarea totală a contractului atribuit este de 16.600.000 lei, fără TVA (fusese estimat la 18.428.460 lei, fără TVA). Conform autorizației de construire din 24 martie 2025, valoarea estimată a lucrărilor de execuție este 15.078.585 lei, fără TVA.