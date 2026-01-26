“Casa cu copaci” scoasă din nou la vânzare

Primăria Craiova scoate din nou la vânzare “casa cu copaci”. Este vorba despre imobilul de pe strada Olteț, nr.23. Clădirea a ajuns o ruină pentru că moștenitorii nu s-au arătat să o revendice, iar primăria, de când este proprietar nu a reușit să o vândă.

Primăria mai încearcă o dată, să vândă clădirea de 245 mp, poate, de această dată, găsește proprietarul potrivit. „Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 557/2022 s-a aprobat vânzarea prin licitație publică a imobilului compus din teren și construcție, proprietatea privată a Municipiului Craiova, situate în str. Olteț nr. 23, nu a fost dusă la îndeplinire din cauza lipsei ofertelor depuse, ținând cont de valoarea mare de la care s-a pornit licitația publică, se propune inițierea unei noi proceduri de licitație publică, având ca obiect vânzarea construcției și constituirea dreptului de superficie asupra terenului în favoarea adjudecatarului”, se arată într-un proiect de HCL. Prețul stabilit la ultima licitație a fost de 1.379.001 lei –echivalent 277.801 euro, din care valoare construcţiei de 107.345 lei- echivalent 21.625 euro,iar valoarea terenului aferent de 1.271.656.lei – echivalent 256.176 euro. Valorile nu includ TVA. De această dată va fi stabilit un nou preț, în urma unei expertize. Acesta va fi aprobat în Consiliul Local Craiova. În expertiza tehnică, depună la proiectul de HCL se doau două soluții: demolarea clădirii existente în totalitate sau renovarea.

O casă cu trecut

Construită la începutul secolului XX, “casa cu copaic” a aparținut unui negustor grec. Moştenitorii acestuia, cele două fiice, au emigrat în SUA. Proprietatea a rămas nerevendicată. Administraţia locală craioveană şi-a exprimat intenţia prin 2017 de a reabilita acest imobil abandonat. Numai că, începând din 2018 mai multe persoane au pus ochii pe respectivul imobil, ajuns o ruină. În timpul comunismului, aici a funcționat un magazin cu unelte din metal. În anul 1989, a început procesul de demolare a casei. Doar acoperișul a apucat să fie dărâmat. Casa a ajuns în cele din urmă proprietatea Primăriei Craiova, reprezentată prin administratorul Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ. Astăzi e o ruină ce face notă discordantă cu restul edificiilor din jur.

Imobilul de pe strada Olteț, cunoscut drept „Casa cu copac“, este în paragină de ani de zile

Posibili moștenitori?

În anul 2023, când scriam în GdS despre scoaterea la vânzare a respectivului imobil (https://www.gds.ro/Local/2023-06-28/s-a-stabilit-pretul-casa-cu-copaci-va-fi-scoasa-la-licitatie/), o anume Jeanette Weiss ne scria: „Bună Maria, te contactez în legătură cu articolul tău din 28.06.2023 despre „Casa cu copaci” de pe strada Olteț. Am un interes special pentru această casă, deoarece am aflat recent că aparținea bunicului meu, M.I. Wolff. Ai scris că era un comerciant grec cu 2 fiice care au emigrat în SUA. Ți-aș fi foarte recunoscător dacă mi-ai putea împărtăși orice informații ai despre el și primele 2 fiice ale sale. Mama mea s-a născut mai târziu, în 1928” (Hello Maria, I am contacting you about your 28/6/2023 article on „Casa cu copaci” on Str Oltet. I have a special interest in this house as I very recently learned it belonged to my grandfather M.I. Wolff. You wrote that he was a Greek merchant with 2 daughters who emigrated to the US. I would greatly appreciate if you could share with me any information you have about him and his first 2 daughters. My mother was born later on in 1928.)