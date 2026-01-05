Poliția din Dolj: Peste o sută de fapte penale și sute de contravenții în vacanța de Revelion

Peste o sută de fapte penale și sute de contravenții aplicate. Acesta este rezumatul activității polițiștilor doljeni în vacanța de Revelion.

Polițiștii au organizat şi executat 50 de acţiuni și au intervenit la 297 de solicitări ale cetăţenilor, 268 dintre acestea fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

„În această perioadă, au fost înregistrate 106 fapte de natură penală, 22 dintre acestea fiind constatate din oficiu. Astfel, au fost înregistrate 46 de infracţiuni contra persoanei, 30 de infracţiuni contra patrimoniului, 9 infracțiuni la regimul armelor, munițiilor și materialelor explozive, 12 infracţiuni la regimul rutier şi 9 infracţiuni de altă natură.

Totodată, în cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii au aplicat 319 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ peste 165.000 de lei”, se arata intr-un comunicat al IPJ Dolj.

40 de soferi au ramas fara permis

În ceea ce privește circulația pe drumurile publice poliţiştii rutieri doljeni au desfășurat acțiuni pentru reducerea riscului rutier și asigurarea unui trafic fluent și sigur.

Polițiștii rutieri au fost prezenți în teren cu aparatele radar, alcooltest şi drugtest, pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau aleg să conducă vehicule sub influenţa alcoolului sau a substanţelor interzise.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 40 conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 15 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

În această perioadă, polițiștii doljeni au desfășurat 11activități informativ-preventive, din care 6 pentru prevenirea infracțiunilor contra persoanei, 2 pentru prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și 3 pentru prevenirea infracțiunilor informatice.