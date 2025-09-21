Mai mulți șoferi, prinși de polițiștii din Dolj cu piciorul lipit de pedala de accelerație

Ieri, 20 septembrie, poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au acționat pe principalele artere rutiere din județ, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză.

În cadrul acțiunii ROADPOL – SAFETY DAYS, polițiștii doljeni au utilizat aparatele radar din dotare, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 142 de sancțiuni contravenționale, 67 dintre acestea pentru depăşirea limiei legale de viteză.

De asemenea, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 30 de permise de conducere (26 pentru nerespectarea regimului legal de viteză) și au retras 5 certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost constatate şi 5 infracţiuni la regimul siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Înregistrați de aparatul radar cu viteze peste limita admisă legal

Un tânăr, de 26 de ani, din orașul Filiași, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe D.N. 6, în localitatea Beharca, cu viteza de 121 km/h.

Un alt bărbat, de 57 de ani, din județul Ilfov, a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea un autoturism pe DN 6, cu viteza de 116 km/h.

Aceștia au fost sancționați contravențional, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002 Rep., fiind dispuse și măsurile complementare de suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 și 120 de zile.