Proiecte europene lansate la Universitatea din Craiova! Investiții pentru natură, agricultură și viitor verde

Universitatea din Craiova organizează luni, 23 februarie, de la ora 11:00, în sala 420, conferința de presă dedicată lansării a trei proiecte finanțate prin Programul Interreg România–Bulgaria.

Evenimentul va reuni echipele de management ale proiectelor și parteneri instituționali din România și Bulgaria, implicați în implementarea unor inițiative europene importante pentru regiunea Dunării.

Cele trei proiecte urmăresc:

✅ protejarea patrimoniului natural

✅ dezvoltarea infrastructurii verzi

✅ adaptarea agriculturii la schimbările climatice

Patrimoniu natural protejat în contextul schimbărilor climatice

Primul proiect – „Romanian-Bulgarian Cross-Border Natural Heritage in the Context of Climate Change: Monitoring and Sustainability” – are o valoare de peste 1,6 milioane euro.

Acesta vizează:

împăduriri și plantații pomicole

monitorizarea biodiversității

gestionarea sustenabilă a resurselor naturale

adaptarea comunităților la schimbările climatice

Proiectul este realizat împreună cu Consiliul Județean Dolj, Romsilva – Direcția Silvică Dolj și parteneri academici și administrativi din Bulgaria.

Infrastructură verde de-a lungul Dunării

Al doilea proiect – „A green region along the blue Danube” – beneficiază de o finanțare de peste 2,5 milioane euro.

Printre obiective:

amenajarea unei zone verzi la Stațiunea Didactică Banu Mărăcine

dezvoltarea infrastructurii verzi în campusuri universitare

crearea unei rețele transfrontaliere de monitorizare a aerului, apei și solului

realizarea unui centru de date verzi cu buletine lunare de informare

Viticultura, adaptată viitorului climatic

Cel de-al treilea proiect – „Adapting viticulture to climate change” – are un buget de peste 1,6 milioane euro și urmărește modernizarea sectorului viticol.

Inițiativa include:

soluții inovatoare bazate pe ecosisteme

cercetare aplicată

transfer de cunoștințe între specialiști și antreprenori

cooperare între România și Bulgaria pentru menținerea competitivității economice.

Universitatea din Craiova – pol regional de expertiză

Prin lansarea acestor granturi europene, Universitatea din Craiova își consolidează rolul de centru regional de cercetare, inovare și dezvoltare sustenabilă, contribuind activ la protejarea mediului și la viitorul comunităților din zona transfrontalieră.

