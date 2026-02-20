Criminalitatea organizată, lovită puternic în Oltenia! Bilanțul BCCO Craiova pe 2025

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova a prezentat rezultatele activității desfășurate în anul 2025, iar cifrele arată o ofensivă amplă împotriva rețelelor infracționale din sud-vestul României.

7 grupări infracționale destructurate

Polițiștii BCCO Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfășurat:

✅ 137 acțiuni operative,

✅ 523 percheziții domiciliare,

✅ 155 persoane arestate preventiv,

✅ 52 persoane plasate sub alte măsuri preventive,

✅ 548 dosare penale înaintate procurorilor.

Activitățile au vizat județele Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt, în domenii precum traficul de droguri, traficul de persoane, criminalitatea informatică și spălarea banilor.

Droguri scoase din circulație

În combaterea traficului de droguri:

🚔 55 acțiuni operative

🏠 248 percheziții

👤 107 persoane arestate preventiv

Polițiștii au indisponibilizat:

80 kg de canabis

50 plante de canabis

5,5 kg droguri de mare risc (inclusiv cocaină)

substanțe psihoactive și sute de comprimate periculoase

Printre operațiuni: capturi de zeci de kilograme de canabis din colete venite din Spania și flagrant pentru vânzarea a 1,2 kg de cocaină contra sumei de 38.000 euro.

Trafic de persoane și minori: victime salvate

Polițiștii au destructurat rețele specializate în exploatarea persoanelor vulnerabile.

📌 22 acțiuni operative

📌 58 percheziții

📌 23 persoane arestate preventiv

Au fost documentate cazuri grave:

recrutări prin metoda „loverboy”,

exploatare sexuală în România, Italia și Marea Britanie,

inclusiv vânzarea unui nou-născut pentru 7.000 euro, copilul fiind preluat în regim de urgență de autorități.

Criminalitate informatică și pornografie infantilă

În acest domeniu:

🖥️ 46 acțiuni operative

🏠 111 percheziții

👤 16 arestări preventive

Un caz de impact a vizat un cadru didactic din Craiova, trimis în judecată pentru act sexual cu minor și pornografie infantilă.

Spălare de bani, cămătărie și fraude economice

Polițiștii au destructurat patru grupări infracționale implicate în:

cămătărie și șantaj,

falsificare de monedă,

fraude economice și reciclări fictive de deșeuri.

Prejudiciile investigate depășesc 3,2 milioane lei.

Acțiuni speciale la festivalul IntenCity

Polițiștii BCCO Craiova au acționat și pentru siguranța participanților la festivalul IntenCity, organizând operațiuni pentru depistarea și scoaterea de pe piață a drogurilor destinate evenimentului.

Cooperare internațională esențială

Autoritățile subliniază că rezultatele au fost posibile datorită cooperării cu parteneri naționali și internaționali, dar și colaborării permanente cu procurorii D.I.I.C.O.T. și instituțiile din sistemul de ordine publică.

BCCO Craiova transmite că rămâne mobilizată pentru destructurarea rețelelor de criminalitate organizată și menținerea siguranței cetățenilor.

