Lansare de carte la Biblioteca Județeană Aman: „Aventuri în grădina lui Gabriel”

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește, joi, 26 februarie, lansarea volumului „Aventuri în grădina lui Gabriel”, scris de Anca Moldoveanu. Evenimentul va avea loc în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, începând cu ora 17:30.

Despre carte vor vorbi:

Dan Ionescu,

actorul Daniel Mirea,

artiștii Teodora Dumitru și Tiberiu Stelian Dumitru,

alături de reprezentanți ai Editurii Cristian Plusart.

„Aventuri în grădina lui Gabriel” urmărește povestea lui Gabriel, Copilul Soarelui, care poate vedea culorile (aurele) oamenilor și comunică cu entități invizibile. În grădina sa magică, alături de bunica sa înțeleaptă și protectorul mitic Faviel, Gabriel descoperă că tot ce ne înconjoară este energie, lumină și vibrație. Cartea este un manifest pentru puritate, care invită cititorii să-și regăsească propria „grădină interioară” și să devină o sursă de lumină pentru ceilalți.

Cristian Dumitru, de la Editura Cristian Plusart, spune:„O lectură care vindecă, inspiră și ne șoptește că, în final, toți suntem făcuți din aceeași țesătură divină ca și stelele.”

