Gorj: Tânăr rănit după ce s-a răsturnat cu mașina într-o curbă la Tismana

De Mariana BUTNARIU
Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Târgu Jiu pentru acordarea de îngrijiri medicale
Polițiștii din Tismana au fost sesizați, ieri, prin apel 112 despre un accident rutier pe DN 67 D.

Din verificările efectuate la fața locului, a reieșit că un bărbat de 31 de ani, din Lelești, conducând din direcția Târgu Jiu spre Apa Neagră, a derapat într-o curbă la stânga, părăsind partea carosabilă pe sensul opus și lovind un mal de pământ, răsturnându-se.

În urma impactului, conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Târgu Jiu pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

