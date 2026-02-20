Gorj: Tânăr rănit după ce s-a răsturnat cu mașina într-o curbă la Tismana

Polițiștii din Tismana au fost sesizați, ieri, prin apel 112 despre un accident rutier pe DN 67 D.

Din verificările efectuate la fața locului, a reieșit că un bărbat de 31 de ani, din Lelești, conducând din direcția Târgu Jiu spre Apa Neagră, a derapat într-o curbă la stânga, părăsind partea carosabilă pe sensul opus și lovind un mal de pământ, răsturnându-se.

În urma impactului, conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Târgu Jiu pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

