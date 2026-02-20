9 C
(VIDEO) Incident tragic în capitala Chilei – camion cu gaz lichefiat s-a răsturnat și a explodat

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Cel puțin patru persoane au murit, inclusiv șoferul camionului, iar alte 17 persoane au fost rănite, după ce un camion care transporta gaz lichefiat s-a răsturnat și a explodat înRenca, în nordul capitalei Santiago, a declarat poliția chiliană.

Potrivit autorităților, șoferul camionului a pierdut controlul vehiculului, iar explozia a fost resimțită pe o rază de 150-200 m, avariind cel puțin 50 de vehicule. Cinci persoane se află în stare gravă, conform guvernatorului regiunii metropolitane Santiago, Claudio Orrego.

Parchetul a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului, potrivit The Straits Times. Camionul aparținea companiei locale de gaze Gasco.

Videoclipurile publicate pe rețelele sociale au surprins flăcări și fum dens, în timp ce echipele de urgență au intervenit prompt pentru evacuarea zonei și acordarea primului ajutor.

Criminalitatea organizată, lovită puternic în Oltenia! Bilanțul BCCO Craiova...

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova a prezentat...
Citiți mai mult

