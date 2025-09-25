Bani pentru elevii cu media zece la Bacalaureat și Evaluarea Națională

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut media 10 la examenele naţionale din sesiunea iunie-iulie 2025 a fost lansat joi în consulatare publică de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, potrivit Agerpres.

Fiecare absolvent de gimnaziu care a obţinut media 10 la evaluarea naţională va primi 2.000 de lei şi fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 în sesiunea de vară a examenului de bacalaureat va primi 5.000 de lei. Sumele propuse sunt în aceleaşi cuantumuri ca în anul precedent, potrivit unui comunicat remis presei.

Lista nominală a beneficiarilor şi modalitatea de acordare a stimulentelor financiare, aprobate ulterior

Lista nominală a beneficiarilor şi modalitatea de acordare a stimulentelor financiare vor fi aprobate, ulterior, prin ordin de ministru.

În sesiunile din vara acestui an (iunie – iulie), 42 de absolvenţi de liceu au obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat (32 la sesiunea iunie, unul în sesiunea specială şi nouă la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie) şi 85 de absolvenţi de clasa a VIII-a au obţinut media 10 la evaluarea naţională.

„Am reuşit, prin măsurile fiscal-bugetare adoptate, să asigurăm plata salariilor şi burselor în acest an şi să ne stabilizăm pentru dezvoltare şi reforme în anii care vin. Pe lângă acest obiectiv, în cadrul căruia păstrarea componentei sociale a fost determinantă (burse sociale şi sprijin pentru categorii de elevi în diverse situaţii de risc), am încercat să securizăm şi partea de recompensare a excelenţei

Astfel, alături de premiile în bani acordate pentru rezultatele obţinute în competiţiile şcolare naţionale şi internaţionale, propunem, conform reglementărilor în vigoare, acordarea de stimulente financiare elevilor care în această vară au încheiat examenele naţionale cu media generală 10”, a declarat ministrul Daniel David, conform comunicatului.

